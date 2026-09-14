الرئيس السيسى يستقبل غداً الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية ورئيس مجلس الوزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 09:37 مساءً - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، باكر، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها الرئيس السيسى تكريمًا لصاحب السمو الملكي.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.