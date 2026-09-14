حزب المؤتمر: العلاقات المصرية السعودية أثبتت قدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 09:37 مساءً - أكد الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا راسخًا للعلاقات العربية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن ما يجمع القاهرة والرياض يتجاوز حدود العلاقات الرسمية إلى روابط تاريخية وشعبية عميقة رسختها مواقف البلدين على مدار عقود طويلة.

وأوضح غنيم أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية أثبتت قدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات التي شهدتها المنطقة، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين البلدين يعكس إدراكًا مشتركًا لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وضرورة توحيد المواقف تجاه القضايا التي تمس الأمن والاستقرار العربي.

وأضاف أن قوة العلاقات المصرية السعودية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم منظومة العمل العربي المشترك، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتطورات متلاحقة تتطلب قدرًا أكبر من التنسيق والتشاور بين الدول العربية الرئيسية، لافتًا إلى أن القاهرة والرياض تمتلكان رؤية واضحة بأهمية الحفاظ على استقرار المنطقة ودعم شعوبها.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ إلى أن المرحلة المقبلة تفرض البناء على ما تحقق في العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية ستظل واحدة من أهم ركائز التضامن العربي، وأن التاريخ المشترك والمصالح المتبادلة يمثلان أساسًا قويًا لمزيد من التعاون خلال السنوات المقبلة.