محافظة الجيزة: ضبط 6439 مخالفة لسيارات السرفيس وفض 6 مواقف عشوائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 12:45 مساءً - - الدكتور أحمد الأنصاري: متابعة دورية لخطوط السير لمنع التلاعب وغرفة عمليات لتنظيم عمل المواقف واستقبال البلاغات والشكاوى مع بدء العام الدراسي



تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود جهاز السرفيس والنقل الجماعي لضبط حركة السيارات بمختلف خطوط السير مشددًا على تكثيف التواجد والرقابة لمنع التجاوزات ورصد أية مواقف عشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، لضمان انتظام الحركة بنطاق المواقف ومختلف خطوط السير تزامنًا مع بدء العام الدراسي.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، كثف جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة من حملاته لرصد المخالفات ومتابعة انتظام العمل بالمواقف ومنع ظواهر تقسيم خطوط السير ورفع تعريفة الركوب بالمخالفة وذلك بنطاق أحياء الهرم والطالبية وبولاق الدكرور وإمبابة، ومراكز ومدن أوسيم وكرداسة وأبو النمرس والبدرشين.

حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد 6439 مخالفة، حصيلة تنفيذ 193 حملة علي مدارأسبوعين إلي جانب فض 6 مواقف عشوائية بعد رصد تجمعات للسيارات خارج المواقف الرسمية بالهرم وإمبابة وبولاق الدكرور.

وعلى الفور تم تحرير محاضر بالمخالفات في كل واقعة وتوقيع العقوبات القانونية على أصحابها كما تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بمقر الجهاز للمتابعة الدورية لمنظومة العمل بالمواقف وخطوط السير بنطاق المحافظة، وكذا تلقي البلاغات والشكاوى.