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غداً.. لقاء ثنائى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يعقبه جلسة مباحثات موسعة

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غداً.. لقاء ثنائى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يعقبه جلسة مباحثات موسعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 سبتمبر 2026 09:37 مساءً - يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باكر، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية.

 

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها الرئيس تكريمًا لولى العهد السعودى.

 

ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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