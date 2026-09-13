للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. نقل مصطفى خاطر إلى المستشفى تعرض الفنان المصري مصطفى خاطر لأزمة صحية شديدة أثناء حضوره فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب والذي تم تكر إقرأ المزيد

تعرض الفنان المصري مصطفى خاطر، لأزمة صحية شديدة أثناء حضوره فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، والذي تم تكريمه فيه خلال حفل الافتتاح.

وكشف مصدر مقرب من مصطفى خاطر، أنه حضر حفل الافتتاح وتسلم درع تكريمه واحتفل مع زملائه الفنانين بالتكريم، إلا أنه شعر بألم شديد في الخصر، صباح اليوم التالي، وتم استدعاء طبيب الفندق الذي يقيم به، والذي أعطاه بعض المسكنات، إلا أنها لم تخفف الألم ليتم نقله إلى المستشفى بشكل سريع.

وأضاف أن الطبيب المعالج لمصطفى خاطر، أكد أصابته بمغص كلوي والتهابات بسيطة، وتم إخضاعه لعلاج سريع، ليشعر بعدها بتحسن كبير، وعاد بعدها إلى الفندق لاستكمال فعاليات مهرجان الغردقة، لكن الآلام عادت مرة أخرى بشكل أقوى.

وأوضح أنه تم نقل مصطفى خاطر للمرة الثانية إلى المستشفى، وخضع لفحوص طبية دقيقة، والتي أظهرت وجود بعض الحصوات الصغيرة بالكلى، وقد تسببت في تلك الآلام غير المحتملة، كما طلب منه الأطباء اتباع بروتوكول علاجي مكثف من أجل تفتيت تلك الحصوات، قبل أن يتم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي.

ومن المفترض أن يعود خاطر إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث ينتظر بعض الوقت لتحسن حالته حتى يتمكن من تحمل ساعات السفر، وسوف يستكمل علاجه في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى خاطر، مسلسل "الكينج"، الذي شارك في بطولته مع الفنان محمد إمام وميرنا جميل وعمرو عبد الجليل وحنان مطاوع، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وعرض المسلسل في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا ملحوظاً.