أشرف عبد الباقي يحتفل بخطبة ابنته زينة على شاب من خارج الوسط الفني

احتفلت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي، ابنة الفنان أشرف عبد الباقي، بخطبتها على ألكسندر ألن، وهو شاب من خارج الوسط الفني.

وقالت زينة أشرف عبد الباقي في حوار مع مجلة "هاربرز بازار"، رافق جلسة التصوير الخاصة بخطبتها: "لم أشعر في حياتي كلها بهذا القدر من الحب والتميز".

وبحسب "هاربرز بازار"، أقيمت الخطوبة في حفل خاص جمع العائلة والأصدقاء يوم الجمعة الماضي، في قصر جزيرة الذهب على ضفاف النيل.

واختارت العروس إطلالة بتوقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة، فيما تزينت بمجوهرات تحمل إرث جدتها.