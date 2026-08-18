شيكابالا وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:32 مساءً - شارك محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، صورة حديثة مع زوجته عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، خلال تواجدهما في إحدى الفعاليات، في ظهور لاقى اهتمامًا من متابعيه.

وظهر الثنائي وسط أجواء احتفالية، بينما حرص متابعو شيكابالا على التفاعل مع الصورة والإشادة بإطلالتهما.

إطلالة شيكابالا وزوجته

ظهرت زوجة شيكابالا بفستان طويل باللون البرتقالي، بينما اختار نجم الزمالك السابق إطلالة صيفية بسيطة، إذ ارتدى قميصًا أبيض مع شورت أسود.

وجاء الظهور الجديد ليحظى بتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن شيكابالا يشارك متابعيه من وقت لآخر جانبًا من حياته خارج الملاعب.

شيكابالا بعد اعتزال كرة القدم

ويواصل شيكابالا الظهور في المناسبات الرياضية والاجتماعية بعد اعتزاله كرة القدم، عقب مسيرة طويلة ارتبط خلالها اسمه بنادي الزمالك وجماهيره.

وكان اللاعب قد ظهر خلال الفترة الأخيرة في عدد من المناسبات، من بينها حفل زفاف حسام عبد المجيد، إلى جانب مشاركته في مناسبات تجمع نجوم الكرة المصرية.

ويحظى شيكابالا بشعبية كبيرة بين جماهير الزمالك، التي ارتبطت به على مدار سنوات طويلة داخل القلعة البيضاء.