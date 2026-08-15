خالد الغندور يثير تفاعلًا واسعًا برسالة غامضة.. ويكشف تفاصيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 11:24 صباحاً - أثار الإعلامي الرياضي خالد الغندور حالة من الجدل بين متابعيه، بعد نشره رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدث خلالها عن طبيعة المنافسة بين الأندية في بطولة الدوري.

خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

وكتب الغندور في منشوره: «هي الأندية بتنافس بعض ولا بتساعد بعض.. ما معنى الدوري؟»، دون أن يوضح الجهة التي يقصدها برسالته أو تفاصيل الموقف الذي دفعه إلى نشر هذا التعليق.

خالد الغندور يكشف صفقة جراديشار

وفي سياق آخر، كشف خالد الغندور عن إتمام نادي سيراميكا كليوباترا اتفاقًا مع النادي الأهلي للحصول على خدمات المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الغندور عبر حسابه على «فيسبوك» أن جراديشار سينتقل إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، في إطار تحركات النادي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

جراديشار ينتقل إلى سيراميكا

وجاء الاتفاق بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في إطار رغبة الأخير في تعزيز الخط الهجومي، والاستفادة من قدرات المهاجم السلوفيني خلال الموسم المقبل.

ويبحث سيراميكا كليوباترا عن تدعيم قائمته بعدد من العناصر الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للمنافسة في بطولة الدوري الممتاز.

ويعد جراديشار أحد العناصر الهجومية التي يمتلكها الأهلي، وجاءت إعارته إلى سيراميكا لمنحه فرصة أكبر للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات خلال الفترة المقبلة.

وتتواصل تحركات الأندية المصرية في سوق الانتقالات الصيفية، مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، وسط منافسة قوية لتدعيم الصفوف بأفضل العناصر قبل بداية المنافسات الرسمية.