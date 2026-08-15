كريستيان روميرو يودع توتنهام تمهيدًا للانتقال إلى أتلتيكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 11:24 صباحاً - ودع الأرجنتيني كريستيان روميرو، قائد فريق توتنهام هوتسبير، ناديه وجماهيره، اليوم الجمعة، تمهيدًا لإتمام انتقاله المرتقب إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية.

روميرو يوجه رسالة لجماهير توتنهام

ونشر المدافع الأرجنتيني رسالة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، أعرب خلالها عن امتنانه للنادي وجماهيره، بعد رحلة استمرت لمدة خمسة مواسم منذ انضمامه إلى صفوف توتنهام عام 2021.

وتولى روميرو شارة قيادة الفريق خلال الموسم الماضي، وترك بصمة واضحة مع النادي الإنجليزي، خاصة على المستوى الأوروبي.

روميرو يتوج بالدوري الأوروبي مع توتنهام

وحقق المدافع الأرجنتيني مع توتنهام لقب الدوري الأوروبي موسم 2024-2025، ليحصد النادي أول بطولة له منذ عام 2008.

ولم يتوقف تألق روميرو عند التتويج باللقب، إذ حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب في البطولة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بعد المستوى الذي قدمه خلال منافسات المسابقة.

أتلتيكو مدريد يقترب من ضم روميرو

وتشير تقارير إعلامية إلى توصل توتنهام وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق بشأن انتقال روميرو إلى صفوف الفريق الإسباني.

وتبلغ قيمة الصفقة المتوقعة نحو 40 مليون يورو، إلى جانب مبالغ إضافية مرتبطة ببنود الاتفاق، ليقترب المدافع الأرجنتيني من خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني.

روميرو يودع توتنهام

واختار روميرو كلمات مؤثرة في رسالته إلى جماهير توتنهام، معبرًا عن فخره بالفترة التي قضاها داخل النادي والإنجازات التي حققها برفقة زملائه.

وأكد المدافع الأرجنتيني أن رحيله لا يعني انتهاء ارتباطه بالنادي وجماهيره، بعدما أصبح جزءًا من تاريخ الفريق خلال السنوات الخمس التي قضاها في شمال لندن.

وبانتقاله المنتظر إلى أتلتيكو مدريد، يستعد روميرو لبدء فصل جديد في مسيرته الأوروبية، بعد تجربة ناجحة مع توتنهام شهدت التتويج بلقب الدوري الأوروبي وحصوله على شارة قيادة الفريق.