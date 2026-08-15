استقالة مفاجئة.. حسين عبداللطيف يرحل عن منتخب مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 11:24 صباحاً - تقدم حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، باستقالته من منصبه خلال الساعات الماضية، في قرار مفاجئ يأتي قبل فترة مهمة من استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

سبب استقالة حسين عبداللطيف

وكشفت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تلقي حسين عبداللطيف عرضًا لتولي تدريب منتخب ليبيا للناشئين كان السبب الرئيسي وراء قراره بالرحيل عن منتخب مصر.

وأوضحت المصادر أن العرض الليبي يتضمن قيادة المنتخب لمدة عام، إلى جانب حصول المدرب على مقابل مادي مناسب، وهو ما دفعه إلى دراسة الخطوة واتخاذ قرار بخوض تجربة تدريبية جديدة خارج مصر.

وأبلغ عبداللطيف مسؤولي اتحاد الكرة برغبته في عدم استكمال مهمته مع منتخب مصر مواليد 2009، قبل أن يتقدم باستقالته رسميًا من منصبه.

حسين عبداللطيف يستعد لتجربة جديدة

وكان حسين عبداللطيف قد تولى قيادة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، وعمل خلال الفترة الماضية على تجهيز اللاعبين ووضع برنامج إعداد للمنتخب، بهدف تكوين فريق قادر على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة.

ويأتي رحيله في توقيت مهم، خاصة مع استمرار العمل على متابعة واختيار أفضل العناصر في هذه المرحلة السنية، إلى جانب الاستعداد للمعسكرات والمباريات المقبلة.

تحرك مرتقب من اتحاد الكرة

ومن المنتظر أن يبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم التحرك خلال الفترة المقبلة لحسم هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مواليد 2009، بعد رحيل حسين عبداللطيف.

وقد تشهد الأيام القادمة إعادة تشكيل الجهاز الفني أو اختيار مدرب جديد لقيادة المنتخب واستكمال برنامج الإعداد الخاص بالمرحلة المقبلة.

عرض منتخب ليبيا للناشئين

وعلى الجانب الآخر، يقترب حسين عبداللطيف من خوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب ليبيا للناشئين، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الليبي بشأن تفاصيل التعاقد.

وتعد الخطوة تجربة جديدة للمدرب المصري خارج الملاعب المصرية، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الليبي إلى الاستفادة من خبراته في إعداد وتطوير اللاعبين خلال المرحلة السنية للناشئين.