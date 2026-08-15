فرج عامر يطمئن جماهير الأهلي قبل مواجهة برشلونة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 01:20 مساءً - طمأن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، جماهير الأهلي بشأن نتائج المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مؤكدًا أن نتائج هذه المواجهات لا تعكس بالضرورة المستوى الحقيقي للفريق قبل بداية المنافسات الرسمية.

فرج عامر: لا داعي للقلق من نتائج الأهلي الودية

أوضح فرج عامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن جماهير الأهلي يجب ألا تشعر بالقلق بسبب نتائج المباريات الودية التي يخوضها الفريق في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن المباريات التجريبية تأتي ضمن برنامج الإعداد، وتهدف إلى تجهيز اللاعبين والوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل انطلاق الموسم.

تجربة اللاعبين والخطط قبل الموسم الجديد

وأكد عامر أن الجهاز الفني للأهلي يستغل فترة الإعداد في تجربة جميع اللاعبين ومنحهم فرصًا للمشاركة، إلى جانب اختبار أكثر من طريقة وخطة لعب.

وأوضح أن هذه التجارب تساعد الجهاز الفني على تحديد العناصر الأكثر جاهزية والاستقرار على التشكيل المناسب لخوض المباريات الرسمية.

الأهلي يستعد لمواجهة برشلونة

واختتم فرج عامر حديثه بالإشارة إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبرشلونة الإسباني، معتبرًا أن المباراة تمثل اختبارًا قويًا ومهمًا للفريق خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وتترقب جماهير الأهلي المباراة لمعرفة مدى جاهزية الفريق أمام أحد أبرز الأندية الأوروبية، في ظل الاستعداد لانطلاق المنافسات الرسمية.