إيران لـ ترامب: لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة أو حاملة طائرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 12:29 مساءً - قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الإدارة الأمريكية أصبحت تعتمد في سياستها الخارجية تجاه إيران والمنطقة على الأكاذيب بشكل مفرط.

وأضاف كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني موجها حديثه لترامب إنه "لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات".

إيران: فرضنا إرادتنا على العدو

ومن جانبه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، إن قواته تمكنت من إدارة ساحة المعركة بشكل مبتكر تحت قيادة المرشد الأعلى الإيراني، وفرضت إرادتها على العدو.

وأضاف وحيدي: "ما قدمته قواتنا خلال 6 أشهر من القتال في مواجهة الأعداء لفت أنظار العالم، وعزز آمال المستضعفين بتحقيق النصر النهائي على القوى المستكبرة".