الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للموسم الجديد ويواجه مودرن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 01:20 مساءً - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال.

الزمالك يبدأ المرحلة الثانية من الإعداد

يخوض لاعبو الزمالك مران اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري للموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء المعسكر الذي أقامه الفريق مؤخرًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة يوم واحد عقب ختام المعسكر، قبل العودة إلى التدريبات لاستكمال البرنامج البدني والفني استعدادًا للمباريات الرسمية.

الزمالك يختبر جاهزيته أمام مودرن سبورت

ويستعد الزمالك لخوض مباراة ودية أمام مودرن سبورت غدًا الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الجهاز الفني من خلال المواجهة إلى تقييم مستوى اللاعبين، والاطمئنان على مدى جاهزيتهم، إلى جانب منح الفرصة لعدد من العناصر للمشاركة قبل بداية الموسم الجديد.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ويبدأ الزمالك مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة 21 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي.

وتعد المباراة أول اختبار رسمي للفريق، بعدما خاض برنامجًا تحضيريًا تضمن تدريبات ومعسكرًا ومباريات ودية بهدف الوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل انطلاق المنافسات.