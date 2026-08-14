الرئيس السيسى يؤكد لزيلينسكي أهمية تسوية التوتر الإقليمي عبر الوسائل السلمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 10:29 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى بحث مع الرئيس الأوكراني سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا في مختلف المجالات، وبالأخص في القطاعات التجارية والاقتصادية، حيث اتفق الرئيسان في هذا الإطار على مواصلة العمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا، فضلًا عن استشراف فرص التعاون القائمة في عدد من القطاعات الواعدة، وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والأوكراني.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تطرق أيضًا للمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشار

الرئيس إلى الجهود المصرية المتواصلة الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي، مشددًا على أهمية تسوية التوتر الإقليمي الراهن عبر الوسائل السلمية حفاظًا على السلم والاستقرار بالمنطقة، داعياً سيادته لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد الراهن، أخذًا في الاعتبار آثاره السلبية على الأمن والاستقرار وعلى حركة التجارة الدولية. ومن جانبه، ثمن الرئيس الأوكراني الجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار، مشيرًا إلى اتفاقه مع رؤية السيد الرئيس حول ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهنين.