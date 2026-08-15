ضياء السيد: ميركاتو الأهلي جيد جدًا.. وهذه أهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 01:20 مساءً - أشاد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، بتحركات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن إدارة الفريق نجحت في إجراء تغييرات مهمة لمعالجة عدد من المشكلات التي ظهرت في قائمة اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ضياء السيد يشيد بصفقات الأهلي

وأكد ضياء السيد أن ميركاتو الأهلي جاء بشكل جيد للغاية، خاصة في ظل وجود بعض التراكمات داخل الفريق، سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو المحترفين الأجانب.

وأشار إلى أن قائمة الأهلي كانت تحتاج إلى بعض التدعيمات، لافتًا إلى وجود مركز كان يتمنى تدعيمه خلال فترة الانتقالات الحالية، لكنه أعرب عن ثقته في قدرة المدير الفني عماد النحاس على التعامل مع هذا الأمر.

محمود صلاح الصفقة الأهم للأهلي

واعتبر ضياء السيد أن صفقة محمود صلاح هي الأبرز بين تعاقدات الأهلي الجديدة، موضحًا أنها تمثل إضافة فنية كبيرة للفريق.

وأضاف أن الصفقة لا تقتصر أهميتها على الجانب الفني فقط، وإنما تحمل أبعادًا أخرى ستظهر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ما يجعلها من أهم تحركات الأهلي في الميركاتو الحالي.

الأهلي يستعد لمواجهة برشلونة

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره المقام في إسبانيا، حيث يترقب الفريق مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، على أن تُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الأهلي يستعد لانطلاق الدوري المصري

وعلى صعيد منافسات الدوري المصري الممتاز، يبدأ الأهلي مشواره بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم مباريات الدور الأول أمام وادي دجلة.

ويخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 خلال المرحلة الأولى على استاد القاهرة، وفق جدول المسابقة المعلن.

موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تستمر مباريات الدور الأول حتى 20 فبراير المقبل.

وتبدأ المرحلة الثانية من المسابقة يوم 8 مارس، بينما تختتم منافسات الدوري يوم 28 مايو، وذلك وفق المواعيد المعلنة، مع إمكانية إجراء تعديلات على الجدول حال تعارضه مع مواعيد نهائيات البطولات القارية خلال شهر مايو.

وكان طه عزت، رئيس لجنة المسابقات، قد كشف عن مواعيد منافسات الموسم الجديد، مع التأكيد على مراعاة ارتباطات الأندية بالاستحقاقات القارية والدولية.