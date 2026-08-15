هشام يكن يكشف موعد عودة عبدالله السعيد وشيكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 11:24 صباحاً - كشف هشام يكن، نجم الزمالك السابق، آخر التطورات المتعلقة بالثنائي عبدالله السعيد والأنجولي شيكو بانزا، قبل انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد.

عبدالله السعيد يعود إلى معسكر الزمالك

وأوضح هشام يكن أن عبدالله السعيد من المنتظر أن ينضم إلى معسكر الزمالك غدًا، بعد فترة من الغياب عن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وتأتي عودة اللاعب في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، حيث يترقب الجهاز الفني انتظام جميع العناصر في التدريبات، والعمل على رفع معدلات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

شيكو بانزا يستعد للعودة إلى القاهرة

وفي السياق نفسه، أكد يكن أن الأنجولي شيكو بانزا موجود حاليًا في المطار، استعدادًا للعودة إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك عقب وصوله، ليبدأ مرحلة الاستعداد مع باقي زملائه للموسم الجديد.

الزمالك يترقب اكتمال صفوفه

وتأتي عودة عبدالله السعيد وشيكو بانزا في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك إلى اكتمال صفوفه قبل بدء المرحلة الأهم من التحضيرات للموسم الجديد.

ويأمل الجهاز الفني في انتظام جميع اللاعبين خلال التدريبات، من أجل وضع برنامج إعداد متكامل وتجهيز الفريق للمنافسات المقبلة، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد.

كما يترقب جمهور الزمالك موقف الثنائي بعد عودتهما، ومدى مشاركتهما في التدريبات والاستعدادات القادمة للفريق.