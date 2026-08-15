محمد فارس يوجه رسالة إلى حسام حسن: حافظ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 01:20 مساءً - وجه محمد فارس، مذيع قناة الأهلي، رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أشاد خلالها بما قدمه طوال مسيرته، مؤكدًا أن المكانة التي وصل إليها جاءت بعد سنوات طويلة من العمل والجهد.

محمد فارس يشيد بمسيرة حسام حسن

أكد محمد فارس أن حسام حسن نجح في تحقيق العديد من النجاحات التي أسعدت الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن ما وصل إليه المدير الفني للمنتخب الوطني لم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء نتيجة سنوات من التعب والعمل.

وأوضح أن حسام حسن كان سببًا في إسعاد المصريين داخل الملاعب وخارجها، إلى جانب مواقف أخرى اعتبر أنها ستظل حاضرة في تاريخه.

رسالة خاصة من مذيع الأهلي إلى حسام حسن

وجه فارس نصيحة مباشرة إلى حسام حسن، مطالبًا إياه بالحفاظ على الصورة والمكانة التي صنعها على مدار سنوات طويلة.

وأشار إلى أن ما حققه المدير الفني للمنتخب يستحق الحفاظ عليه، خاصة بعد أن أصبح واحدًا من الشخصيات الرياضية صاحبة الحضور والتأثير في الشارع المصري.

محمد فارس: حياة حسام حسن الشخصية ليست للترند

وشدد مذيع قناة الأهلي على أن حسام حسن وصل إلى مرحلة لم يعد من المناسب فيها أن تتحول تفاصيل حياته الشخصية إلى مادة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن كل كلمة أو تصرف يصدر عن المدير الفني لمنتخب مصر يحظى باهتمام كبير من الجماهير، وبالتالي فإن التعامل مع هذه الأمور يحتاج إلى قدر كبير من الحذر.

المقربون من حسام حسن مطالبون بالحفاظ على صورته

وفي ختام رسالته، طالب محمد فارس الأشخاص المقربين من حسام حسن بالحرص على صورته العامة، مؤكدًا أن من يحبونه بصدق يجب أن يساعدوه في الحفاظ على المكانة التي وصل إليها.

وأكد أن دعم المقربين لا يقتصر على مساندته في الأوقات الصعبة، وإنما يشمل أيضًا توجيهه لما يحافظ على تاريخه وصورته أمام الجماهير المصرية.