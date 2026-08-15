ريهام حمدي تكشف حقيقة وكيل إمام عاشور.. لا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 01:20 مساءً - كشفت الإعلامية ريهام حمدي تفاصيل جديدة بشأن طريقة تعامل إمام عاشور، لاعب الأهلي، مع العروض الاحترافية والتعاقدية، موضحة أن اللاعب لا يرتبط بوكيل أعمال محدد بشكل دائم.

ريهام حمدي توضح طريقة تعامل إمام عاشور مع العروض

أوضحت ريهام حمدي أن إمام عاشور لا يعتمد على وكيل أعمال ثابت لإدارة جميع ملفاته، مشيرة إلى أن اللاعب يتعامل مع الشخص الذي يقدم له عرضًا مناسبًا بشكل منفصل.

وأضافت أن أي شخص ينجح في توفير عرض للاعب يمكن أن يتولى مهمة التفاوض بشأن هذا العرض، دون أن يكون مرتبطًا بإمام عاشور باعتباره وكيله الرسمي بصورة دائمة.

إمام عاشور لا يمتلك وكيلًا محددًا

وأشارت الإعلامية إلى أن إمام عاشور ليس لديه وكيل أعمال بعينه يتولى جميع عروضه وتحركاته، وإنما تختلف طريقة التعامل بحسب العرض والجهة التي تقدمه.

ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المستمر بملف لاعبي الأهلي وعروض الاحتراف التي قد تصل إلى عدد من نجوم الفريق خلال فترات الانتقالات المختلفة.

مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

ويواصل إمام عاشور مشواره مع الأهلي، وسط اهتمام جماهيري كبير بأخبار اللاعب ومستقبله، خاصة مع ارتباط اسمه من وقت لآخر بعروض خارجية.

وتظل تفاصيل أي انتقال أو عرض جديد مرتبطة بالمفاوضات الرسمية التي تتم بين الأطراف المعنية، في ظل استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق الأحمر.