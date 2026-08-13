3 مسلسلات ناجحة تعود بأجزاء جديدة في دراما رمضان 2027 يشهد موسم دراما رمضان 2027 عودة عدد من الأعمال الناجحة من خلال أجزاء جديدة في ظاهرة أصبحت حاضرة بقوة على خريط إقرأ المزيد

يشهد موسم دراما رمضان 2027 عودة عدد من الأعمال الناجحة من خلال أجزاء جديدة، في ظاهرة أصبحت حاضرة بقوة على خريطة الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة. ويبدو أن الموسم المقبل سيكون شاهدًا على عودة عدد من الشخصيات والحكايات التي ارتبط بها الجمهور سواء من خلال استكمال أعمال توقفت لفترة، أو مواصلة سلاسل درامية حققت حضورًا قويًا على مدار مواسم متتالية.

وتتجه أنظار الجمهور في رمضان 2027 إلى مجموعة من الأعمال التي تستعد للعودة بمواسم جديدة، يأتي في مقدمتها مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، ومسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، الذي يستعد لتقديم موسم سابع، إلى جانب عودة الثنائي دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم من خلال الجزء الثاني من مسلسل "نيللي وشريهان".

كامل العدد

حسمت الفنانة دنيا الشربيني قرارها بشأن تقديم موسم رابع من مسلسل "كامل العدد" الذي يجمعها بالفنان شريف سلامة، ليعود العمل الاجتماعي العائلي اللايت إلى منافسات موسم دراما رمضان 2027، بعد غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي، بعدما قررت دنيا الحصول على إجازة من تقديم المسلسل عقب النجاح الذي حققته الأجزاء الثلاثة الأولى.

المداح

كما يستعد مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال للاستمرار على الشاشة في رمضان 2027 من خلال موسم سابع، وذلك بعد تراجع صناع العمل عن قرار سابق بالاكتفاء بستة أجزاء فقط من السلسلة، حيث أعلنوا بالتزامن مع عرض الموسم السادس أن هذا الجزء سيكون الأخير، واختاروا له اسم المداح: أسطورة النهاية، في إشارة واضحة إلى انتهاء رحلة المسلسل.

واتخذ صناع "المداح" قرار جديد بالاستمرار وتقديم جزء سابع في رمضان 2027، لتستمر السلسة التي استطاعت الاستمرار لعدة مواسم، بعدما نجح في تقديم خلطة درامية مختلفة اعتمدت على أجواء الرعب والإثارة والتشويق، إلى جانب الصراع بين الخير والشر، وهو ما ساهم في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة للمسلسل على مدار أجزائه المختلفة.

نيللي وشريهان

ومن أبرز مفاجآت دراما رمضان 2027 أيضًا عودة مسلسل "نيللي وشريهان" بجزء ثانٍ، من بطولة الشقيقتين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، وذلك بعد مرور نحو 11 عامًا على عرض الجزء الأول الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، ومثل هذا العمل التعاون الوحيد بين الشقيقتين دنيا وإيمي في عمل فني من بطولتهما بعدما اقتصرت لقاءاتهما في الأعمال الفنية كضيفات شرف.

وتستعد دنيا وإيمي لتكرار واحدة من أشهر الثنائيات الكوميدية في الدراما المصرية، بعدما تعاقدتا رسميًا مع المنتج أحمد السبكي لتقديم الجزء الجديد، وانطلقت التحضيرات المبدئية للمشروع، بالتزامن مع التفاوض مع باقي الأبطال الذين شاركوا في الجزء الأول، تمهيدًا للاستقرار على فريق العمل وبدء التصوير، من المنتظر أن يتم الكشف خلال الفترة المقبلة عن التفاصيل الكاملة للجزء الثاني.