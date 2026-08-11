لا تزال الفنانة المصرية منة شلبي داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين في الجيزة، بعدما خضعت خلال الساعات الماضية لجراحة عاجلة إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.
وكشف مصدر طبي في تصريحات صحفية، أن منة شلبي وصلت إلى المستشفى برفقة زوجها المنتج أحمد الجنايني، وكانت تعاني من آلام حادة في منطقة البطن، إلى جانب تسارع ضربات القلب وانتفاخ بسيط بالبطن.
وأوضح المصدر أن الفحوص الطبية التي خضعت لها بشكل عاجل كشفت عن إصابتها بالتواء في الأمعاء، وهي حالة طارئة تستدعي التدخل السريع لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة.
وأشار المصدر إلى أن التواء الأمعاء يحدث نتيجة التفاف جزء من الأمعاء أو القولون حول نفسه أو حول الأنسجة الداعمة له، ما قد يؤدي إلى انسداد في الأمعاء، فضلًا عن احتمال انقطاع تدفق الدم إلى الجزء المتضرر، وهو ما قد يتسبب في تلف الأنسجة أو موتها إذا لم يتم التعامل معه سريعًا.
وأكد المصدر أن منة شلبي خضعت لجراحة باستخدام المنظار لإصلاح الالتواء، موضحًا أن حالتها الصحية شهدت استقرارًا كبيرًا بعد الجراحة.
وأضاف أن من المتوقع أن تغادر الفنانة المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، حال استمرار استقرار حالتها الصحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل الأزمة الصحية لمنة شلبي لا تزال الفنانة المصرية منة شلبي داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين في الجيزة بعدما خضعت خلال الساعا إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.