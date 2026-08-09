توفيق عبد الحميد يعتزل التمثيل بسبب حالته الصحية كشف الفنان توفيق عبد الحميد تطورات حالته الصحية بعد إعلانه مؤخرا اعتزاله التمثيل نهائيا لظروف صحية.وقال ت إقرأ المزيد

كشف الفنان توفيق عبد الحميد، تطورات حالته الصحية، بعد إعلانه مؤخرًا اعتزاله التمثيل نهائيًا لظروف صحية.

وقال توفيق عبد الحميد في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، مع الإعلامي أحمد سالم، إن حالته الصحية ليست على ما يرام، موضحًا: "لست كما ينبغي لكن الحمد لله لم يجد جديد، هناك بعض المشكلات بيتم التعامل معاها".

وأشار توفيق عبد الحميد إلى أنه من الصعب أن يعود للتمثيل لمعاناته من الغضروف الذي أثر على حركته، وجعله يجلس على كرسي متحرك وهو الأمر الذي يُشكل صعوبة كبيرة لعودته، موضحًا: "الغضروف أثر على الفقرات القطنية، وبعدين أثر على الرجل فأصبح هناك صعوبة في المشي والتحرك على كرسي متحرك، ممكن أقبل دور حالة خاصة جدًا ونادرة".

وأضاف: التمثيل وحشني لأنه حياتي لأني ارتبطت به من ثانوي بعدها الجامعة ثم معهد فنون مسرحية والمسرح اديته كل عمري.

وتابع: يظل المسرح دايمًا له اعتبار خاص وحالة لأنه مع المتلقي مباشرة وجه لوجه، ولذلك له روح وحس خاص جدًا.

وأعرب عن سعادته بحب الناس له وقال: “فضل وخير وكرم من ربنا سبحانه وتعالى أنه من عليا بحب الناس وده أكتر حاجة جنيتها من الحكاية دي كلها وده تاج على راسي لأن مسـألة أن الناس تحبك وتقدرك ليها اعتبار كبير جدًا وممتعة وكويسة وجميلة إنك تحس وسط أهلك وناسك”.

وقدم توفيق عبد الحميد اعتذارا لمتابعيه، مشيرًا إلى أن البعض انزعج من عدم رده عليهم في التعليقات على صفحته بموقع فيسبوك، ووصفوه بالمغرور والمتعالي.

وأوضح توفيق عبد الحميد: "ساعات بتعامل مع الصفحة بتاعتي إنها الجرنال الخاص بتاعي، وبقرأ كل التعليقات، لكن اتهموني بالتعالي والغرور لأني مش بقدر ارد على تعليقات المتابعين، وكتبت بوست قلت فيه إني بعاني من ضعف النظر والقدرة الصحية ومش بقدر اعدل كتير، وفوجئت أن البوست اتاخد واتكبر علشان يبقى حراق ويثير الانتباه واتقال أنه أنا كما لو كان قاب قوسين او ادنى من دخول القبر".