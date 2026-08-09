تطورات الحالة الصحية للفنانة منة شلبي بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت الفنانة منة شلبي لوعكة صحية خلال اليومين الماضيين نقلت على إثرها للمستشفى، وستخضع منة شلبي لعملية جراحية اليوم بعدما عانت من آلام في الجهاز الهضمي، بحسب موقع اليوم السابع.

وكانت منة شلبي تعرضت لوعكة صحية قبل 4 أيام ونقلت إلى المستشفى وخضعت لفحوصات طبية، وتم تحديد موعد لإجراء عملية جراحية لها.

وتصدر اسم الفنانة منة شلبي مواقع التواصل الاجتماعي مع دعوات من جمهورها وتمنيات لها بالشفاء العاجل.

على جانب آخر، كانت منة شلبي شاركت في موسم رمضان 2026 بمسلسل "صحاب الأرض" وتكون من 15 حلقة.

مسلسل "صحاب الأرض" بطولة إياد نصار ومنة شلبى وكامل الباشا وعصام السقا وتارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي.

كما تنتظر منة شلبي عرض فيلمها "فرقة الموت"، ويجمع الفيلم أحمد عز ومنة شلبي للمرة الرابعة بعد "شباب تيك أواى" عام 2004، و"بدل فاقد" عام 2009، ومؤخرا في "الجريمة" في 2022، وكانت منة شلبي ظهرت ضيفة شرف في فيلم "حلم عزيز" الذي قدمه أحمد عز عام 2012.