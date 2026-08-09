دي باول يوجه رسالة مؤثرة لميسي بعد وفاة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 06:04 مساءً - شهدت مباراة إنتر ميامي أمام مونتيري المكسيكي، فجر الأحد، لفتة إنسانية مؤثرة من الأرجنتيني رودريغو دي باول تجاه زميله وقائد الفريق ليونيل ميسي، الذي غاب عن اللقاء بسبب وفاة والده خورخي ميسي وحرص دي باول على ارتداء قميص ميسي رقم 10 أسفل قميصه الأساسي، في تعبير عن مساندته لصديقه خلال فترة الحزن التي يمر بها، مؤكدًا أن غياب النجم الأرجنتيني عن الملعب لم يمنع حضوره المعنوي مع الفريق.

دي باول يحمل شارة قيادة إنتر ميامي

وتولى رودريغو دي باول قيادة إنتر ميامي خلال المباراة في ظل غياب ميسي، ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد خلال المواجهة.

وعقب إحراز الهدف، كشف دي باول عن قميص ميسي الذي كان يرتديه تحته، في مشهد حظي باهتمام كبير، خاصة أن اللاعب أراد من خلاله توجيه رسالة دعم ومساندة إلى زميله في أعقاب وفاة والده.

وتلقى دي باول بطاقة صفراء بسبب احتفاله بخلع القميص، إلا أن موقفه تحول إلى واحدة من أبرز لقطات المباراة، بعدما حمل طابعًا إنسانيًا بعيدًا عن المنافسة الرياضية.

دقيقة حداد على والد ميسي

وقبل انطلاق المواجهة، حرص لاعبو إنتر ميامي على الوقوف دقيقة حداد تكريمًا لروح خورخي ميسي، كما ارتدى اللاعبون شارات سوداء تعبيرًا عن التضامن مع قائد الفريق وعائلته.

ويُعد خورخي ميسي شخصية محورية في حياة نجله ومسيرته الكروية، إذ كان قريبًا منه منذ بداياته وتولى إدارة العديد من شؤونه المهنية، ليظل أحد أهم الداعمين لمسيرته داخل وخارج الملعب.

خسارة إنتر ميامي أمام مونتيري

وعلى المستوى الرياضي، لم يتمكن إنتر ميامي من الحفاظ على تقدمه أمام مونتيري، بعدما انتهت المباراة بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات كأس الدوريات 2026.

وتقدم دي باول لإنتر ميامي في الدقيقة 31 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يعود مونتيري ويقلب النتيجة لصالحه، مستغلًا غياب ميسي وتأثر الفريق بفقدان قائده.

ورغم الخسارة، بقيت لقطة دي باول وقميص ميسي من أبرز مشاهد المباراة، بعدما جسدت قوة الصداقة والوفاء بين نجمي منتخب الأرجنتين.