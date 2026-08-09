مدرب طرابزون سبور: محمد صلاح من أفضل 3...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 06:04 مساءً - أكد فاتح تقي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، أن النجم المصري محمد صلاح يمتلك مكانة كبيرة على الساحة العالمية، معتبرًا إياه واحدًا من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، في ظل ما قدمه من مستويات استثنائية طوال مسيرته الاحترافية وأشاد مدرب طرابزون سبور بالمسيرة التي حققها محمد صلاح خلال سنوات لعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن خبرة اللاعب ومكانته الدولية تمثلان إضافة قوية لأي فريق يرتبط اسمه به.

فاتح تقي يشيد بمحمد صلاح

وأوضح المدير الفني لطرابزون سبور أن وجود اسم محمد صلاح ضمن اهتمامات النادي يمثل قيمة كبيرة، مؤكدًا أن ارتباط اللاعب بالفريق كان مكسبًا في حد ذاته، لما يمتلكه من خبرات واسعة وقدرات فنية مميزة.

ويرى فاتح تقي أن صلاح قادر على منح الفريق المزيد من الثقة، خاصة مع الخبرات التي اكتسبها خلال سنوات المنافسة على أعلى المستويات الأوروبية، إلى جانب الأرقام والإنجازات التي حققها مع الأندية التي لعب لها.

موقف محمد صلاح من مواجهة قاسم باشا

وفيما يتعلق بمشاركة محمد صلاح في المباراة الافتتاحية لطرابزون سبور بالدوري التركي أمام قاسم باشا يوم 15 أغسطس الجاري، أكد المدرب أن القرار لم يُحسم حتى الآن.

وأشار فاتح تقي إلى أن الجهاز الفني يراقب جاهزية صلاح البدنية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته، في ظل حاجة اللاعب إلى استكمال استعداداته بالشكل المناسب.

وتترقب جماهير طرابزون سبور موقف محمد صلاح من المباراة الأولى في الدوري التركي، وسط حالة من الحماس بشأن إمكانية ظهوره بقميص الفريق خلال انطلاقة الموسم الجديد.