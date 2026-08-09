شوبير يكشف موقف الأهلي من تجديد عقود الرباعي.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 06:04 مساءً - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى وجود مفاوضات بشأن أكثر من لاعب، مع اقتراب حسم بعض الملفات خلال الفترة المقبلة.

إمام عاشور يقترب من تجديد عقده

أوضح شوبير أن مفاوضات تجديد عقد إمام عاشور شهدت بعض التأخير، بعدما أبدى اللاعب رغبته في تمديد تعاقده قبل المشاركة في بطولة كأس العالم، إلا أن إدارة الأهلي فضلت تأجيل حسم الملف إلى ما بعد البطولة.

وأشار إلى أن الدخول في الموسم الأخير من عقد أي لاعب يجعل مفاوضات التجديد أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل ارتفاع قيمة العقود بصورة مستمرة، لافتًا إلى أن تأخير التفاوض قد يؤدي إلى زيادة الفجوة بين مطالب اللاعب والعرض المقدم من النادي.

وأكد شوبير أن المفاوضات بين الأهلي وإمام عاشور أصبحت قريبة من الوصول إلى اتفاق، بعدما تقلصت الفوارق بين الطرفين، ليصبح اللاعب من أبرز الأسماء المرشحة لحسم ملف التجديد خلال الفترة المقبلة.

سياسة الأهلي المالية تؤثر على المفاوضات

وأوضح شوبير أن بعض الخلافات المالية تسببت في إبطاء مفاوضات التجديد مع عدد من لاعبي الفريق، في ظل تمسك الأهلي بسياسة مالية تهدف إلى تحقيق قدر من التوازن بين عقود اللاعبين وعدم وجود فوارق كبيرة بينهم.

وأضاف أن بعض اللاعبين وافقوا بالفعل على الاستمرار وتجديد عقودهم، بينما تتبقى تفاصيل مالية وإدارية بسيطة قبل الإعلان عن الاتفاقات بصورة رسمية.

شوبير يعلق على دور والد إمام عاشور

وفيما يتعلق بمفاوضات إمام عاشور، أبدى شوبير عدم تأييده لتولي والد اللاعب ملف التفاوض مع الأهلي، معتبرًا أن وجود وكيل أعمال متخصص سيكون أكثر ملاءمة لإدارة مثل هذه المفاوضات.

وأوضح أن المقارنة بين وضع إمام عاشور وزيزو ووالده ليست دقيقة، نظرًا لاختلاف ظروف العلاقة بين اللاعب ووالده وطبيعة مسيرتهما منذ البداية.

موقف ياسر إبراهيم من الأهلي

وتطرق شوبير إلى موقف المدافع ياسر إبراهيم، موضحًا أن اللاعب تجاوز الثلاثين عامًا، وأنه تلقى عرضًا ماليًا خارج الأهلي يفوق المقابل المعروض عليه من النادي.

وأشار إلى أن هذه العروض قد تمثل فرصة مهمة للاعب، خصوصًا أن المرحلة المقبلة قد تكون من آخر محطات مسيرته الاحترافية، وهو ما يجعله مطالبًا بدراسة مستقبله بعناية.

محمد هاني يرحب بالاستمرار

أما محمد هاني، فأكد شوبير أن اللاعب لا يمانع في تجديد عقده مع الأهلي، ويرى أن الفترة الحالية من أفضل مراحل مشواره الكروي، خاصة بعد المستويات التي قدمها مع منتخب مصر.

وأشار إلى أن الجانب المالي لا يزال بحاجة إلى التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين، لكنه توقع أن يتم حل نقاط الخلاف والوصول إلى صيغة مناسبة لاستمرار اللاعب مع الفريق.

الأهلي يواصل حسم ملف التجديد

وتأتي مفاوضات تجديد عقود الرباعي ضمن خطة الأهلي للحفاظ على عناصر الفريق الأساسية، مع محاولة تحقيق التوازن بين المطالب المالية للاعبين وسياسة النادي في تحديد الرواتب وقيمة العقود.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم المزيد من التفاصيل، خاصة في ظل اقتراب الاتفاق مع إمام عاشور، إلى جانب استمرار التفاوض مع ياسر إبراهيم ومحمد هاني بشأن مستقبل كل منهما مع الفريق.