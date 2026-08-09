الزمالك يستبعد 4 لاعبين من حساباته.. تعرف على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 05:12 صباحاً - بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، في إعادة ترتيب قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027، من خلال تحديد العناصر التي لن تدخل ضمن خططه خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يستبعد 4 لاعبين من حساباته

وأبلغ مسؤولو الزمالك أربعة لاعبين شباب بعدم وجودهم ضمن حسابات الفريق الأول في الموسم الجديد، وهم أنس وائل، وأيمن أمير عبد العزيز، وأحمد مجدي، وعبد الرحمن كمال، ليصبح الرباعي خارج قائمة الفريق للموسم المقبل.

ويأتي قرار الاستبعاد ضمن خطة الجهاز الفني لإعادة هيكلة صفوف الزمالك، بالتزامن مع الاستعداد للمنافسات التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والقاري.

ويواصل الفريق الأبيض تحضيراته للموسم الجديد من خلال معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، يخوض خلاله اللاعبون تدريبات يومية على ملعب نادي النادي، بهدف رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل بداية الموسم.

وينتظر الزمالك موسمًا حافلًا بالمواجهات، حيث يشارك في منافسات الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يبدأ مشواره الأفريقي أمام بطل جيبوتي

وكانت قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا قد أسفرت عن مواجهة الزمالك لفريق إيه إس بورت بطل جيبوتي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة الذهاب خارج ملعبه خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر.

وفي حال نجاح الفريق الأبيض في تجاوز منافسه الجيبوتي، ينتظره اختبار جديد في الدور التمهيدي الثاني أمام الفائز من مباراة إيجلز بطل الكونغو الديمقراطية والجيش الوطني الرواندي.

ويستهدف الزمالك مواصلة مشواره في البطولة القارية والوصول إلى دور المجموعات، بالتزامن مع سعي الجهاز الفني لبناء قائمة قادرة على المنافسة في مختلف البطولات خلال الموسم الجديد.+