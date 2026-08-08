موجة حر جديدة تضرب 8 دول عربية.. هل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 05:12 مساءً - تستعد مناطق واسعة من العالم العربي لموجة جديدة من الطقس شديد الحرارة، بالتزامن مع اقتراب منتصف أغسطس، بعد صيف شهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة وتكرار موجات الحر في عدد من الدول.

موجة حر جديدة تضرب 8 دول عربية

وتشير التوقعات الأولية إلى إمكانية بدء تأثيرات الموجة تدريجيًا خلال الأسبوع المقبل، على أن تزداد حدتها مع اقتراب منتصف الشهر، مع استمرارها لعدة أيام وفقًا لتطورات الحالة الجوية وتغيرات النماذج العددية.

8 دول عربية تحت تأثير الأجواء شديدة الحرارة

بحسب المؤشرات الجوية الحالية، قد تمتد الموجة الحارة إلى 8 دول عربية تشمل العراق والكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان، إلى جانب تونس والجزائر والمغرب.

وتبدو دول الخليج والعراق الأكثر تأثرًا بالحرارة المرتفعة، خاصة المناطق الداخلية والصحراوية، بينما يُتوقع أن تمتد درجات الحرارة المرتفعة إلى مناطق من شمال أفريقيا بصورة متفاوتة.

احتمالات لتجاوز حاجز الـ50 درجة

وتبرز احتمالية تسجيل درجات حرارة تقترب من 50 درجة مئوية أو تتجاوزها في بعض المناطق شديدة الحرارة، لا سيما جنوب العراق والكويت، بالإضافة إلى أجزاء من شرق السعودية والمناطق الداخلية في الإمارات وسلطنة عمان.

ومع ذلك، تظل هذه التوقعات غير نهائية، إذ يمكن أن تتغير شدة الموجة ونطاق تأثيرها مع اقتراب موعدها وظهور تحديثات جديدة للنماذج الجوية.

أما في دول المغرب العربي، فمن المنتظر أن تشهد المناطق الداخلية والصحراوية أجواء شديدة الحرارة، مع إمكانية تجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية في بعض المناطق خلال فترات الموجة.

صيف 2026 يشهد موجات حر متكررة

وتأتي هذه التوقعات في ظل صيف اتسم بارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الحر في مناطق مختلفة من العالم العربي، حيث شهدت العديد من الدول فترات من الطقس شديد الحرارة خلال الأسابيع الماضية.

وتزداد حدة تأثير الحرارة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، نتيجة طبيعة المناخ الجاف وارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل الأجواء أكثر صعوبة خاصة خلال ساعات النهار.

ولا تقتصر تداعيات موجات الحر على ارتفاع درجات الحرارة فقط، إذ قد يؤدي استمرار الأجواء شديدة الحرارة إلى زيادة استهلاك الكهرباء نتيجة الاعتماد المكثف على أجهزة التكييف، فضلًا عن ارتفاع المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر للشمس والحرارة.

تحديثات الطقس تحسم قوة الموجة

ورغم المؤشرات الحالية بشأن الموجة المرتقبة، فإن خبراء الأرصاد عادة ما يتعاملون بحذر مع التوقعات بعيدة المدى، نظرًا لإمكانية تغير مسار الأنظمة الجوية أو توقيت وصولها وشدة تأثيرها.

ومع اقتراب منتصف أغسطس، ستتضح بشكل أكبر المناطق الأكثر تأثرًا، ودرجات الحرارة المتوقعة، ومدة استمرار الموجة، وكذلك مدى إمكانية تسجيل درجات حرارة تتجاوز حاجز 50 درجة مئوية.

وتظل متابعة النشرات الرسمية وتحديثات هيئات الأرصاد خلال الأيام المقبلة هي الوسيلة الأدق لمعرفة تفاصيل الموجة وموعد ذروتها والمناطق التي ستتأثر بها.