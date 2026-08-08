كيف تختار سيارة مناسبة لميزانيتك واحتياجاتك؟ دليل شامل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 05:12 مساءً - لا ينبغي أن يعتمد قرار شراء السيارة على الشكل الخارجي أو شهرة العلامة التجارية فقط، إذ توجد مجموعة من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار قبل إتمام عملية الشراء، خاصة أن السيارة تمثل التزامًا ماليًا يمتد لسنوات ويشمل تكاليف الوقود والصيانة والتأمين وقطع الغيار.

كيف تختار سيارة مناسبة لميزانيتك واحتياجاتك؟

وأوضح تامر حنفي، خبير السيارات، أن اتخاذ قرار الشراء دون تحديد الاحتياجات الفعلية قد يدفع البعض إلى اختيار سيارة لا تتناسب مع طبيعة استخدامهم أو إمكاناتهم المالية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة امتلاكها مستقبلًا.

حدد استخدامك للسيارة قبل الشراء

ينصح خبراء السيارات بتحديد طبيعة الاستخدام اليومي للسيارة قبل اختيار الطراز المناسب، سواء كانت مخصصة للتنقل داخل المدن أو للسفر لمسافات طويلة.

كما يجب مراعاة عدد أفراد الأسرة ومتوسط المسافات التي يتم قطعها يوميًا، إلى جانب تحديد الأولويات، مثل استهلاك الوقود أو مساحة المقصورة أو مستوى الأمان.

ويساعد تحديد هذه الاحتياجات على استبعاد السيارات التي تقدم إمكانات لا يحتاج إليها المشتري، أو اختيار طراز لا يوفر المتطلبات الأساسية للاستخدام اليومي.

سعر السيارة ليس التكلفة الوحيدة

من الأخطاء الشائعة التركيز على سعر السيارة وقت الشراء دون حساب المصروفات المستقبلية، والتي تشمل الوقود والصيانة وقطع الغيار والتأمين والترخيص.

وقد تكون السيارة ذات السعر الأقل عند الشراء أكثر تكلفة على المدى الطويل إذا كانت مرتفعة الاستهلاك للوقود أو تحتاج إلى صيانة متكررة، أو إذا كانت قطع غيارها مرتفعة الثمن.

لذلك يجب حساب تكلفة امتلاك السيارة بالكامل، وليس الاكتفاء بمقارنة أسعار البيع بين الطرازات المختلفة.

تعرف على تكاليف الصيانة وقطع الغيار

قبل التوقيع على عقد الشراء، من الأفضل الاستفسار عن أسعار الصيانة الدورية وتكلفة قطع الغيار الأساسية، خاصة أن الفروق بين الطرازات قد تكون كبيرة.

ويُنصح أيضًا بالتأكد من انتشار مراكز الخدمة المعتمدة وتوافر قطع الغيار في السوق، لأن سهولة الحصول عليها تساعد على تقليل وقت وتكلفة الإصلاح عند حدوث أي عطل.

تجربة القيادة تكشف تفاصيل مهمة

لا تغني المواصفات الفنية أو الإعلانات عن تجربة السيارة فعليًا، إذ تتيح القيادة التعرف على مستوى الراحة وسهولة التحكم ورؤية الطريق وأداء الفرامل.

كما تساعد التجربة في تقييم مستوى العزل والضوضاء ومدى ملاءمة وضعية القيادة للسائق، وهي أمور قد لا تكون واضحة عند الاكتفاء بمشاهدة السيارة أو قراءة مواصفاتها.

ضع قيمة إعادة البيع في حساباتك

تعد القيمة المتوقعة للسيارة عند إعادة بيعها بعد عدة سنوات عاملًا مهمًا في قرار الشراء، إذ تختلف قدرة الطرازات على الاحتفاظ بقيمتها في السوق.

وتتأثر إعادة البيع بعدة عوامل، من بينها مدى انتشار السيارة، وتوافر قطع الغيار، وسهولة الصيانة، وحجم الطلب عليها في سوق السيارات المستعملة.

قارن قبل اتخاذ القرار النهائي

من الأفضل عدم الاستقرار على أول سيارة تناسب الميزانية، بل مقارنة أكثر من طراز ضمن الفئة السعرية نفسها، مع دراسة عناصر الأمان واستهلاك الوقود والضمان وتكلفة الصيانة وخدمات ما بعد البيع.

وفي النهاية، لا يعني اختيار السيارة المناسبة شراء الطراز الأغلى أو الأكثر شهرة، وإنما اختيار السيارة التي تحقق توازنًا بين السعر والاعتمادية ومصاريف التشغيل، وتتناسب في الوقت نفسه مع احتياجات المستخدم وميزانيته على المدى الطويل.