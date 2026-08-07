حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 03:28 مساءً - اقترب الدولي المصري هيثم حسن، جناح فريق ريال أوفييدو الإسباني، من خوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية، بعدما بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف نادي سيلتيك الإسكتلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هيثم حسن يقترب من الانتقال إلى سيلتيك الإسكتلندي

وتشير التقارير المتداولة إلى أن اللاعب توصل إلى اتفاق بشأن الانتقال إلى سيلتيك، في خطوة جديدة بمسيرته الاحترافية، عقب المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية مع فريقه الإسباني ومنتخب مصر.

تفاصيل عقد هيثم حسن مع سيلتيك

وبحسب التقارير، وافق هيثم حسن على توقيع عقد مع النادي الإسكتلندي يمتد حتى صيف عام 2030، مع وجود مجموعة من البنود والحوافز المالية المرتبطة بأداء اللاعب والفريق خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن الاتفاق أيضًا حوافز مالية لصالح نادي ريال أوفييدو، من بينها مكافآت مرتبطة بنجاح سيلتيك في التأهل إلى مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

الإعلان الرسمي عن الصفقة

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن انتقال هيثم حسن إلى سيلتيك عقب الانتهاء من الإجراءات النهائية الخاصة بالصفقة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في مسيرة اللاعب المصري داخل الملاعب الأوروبية.

ويمثل انتقال هيثم حسن إلى سيلتيك خطوة مهمة في مشواره، خاصة بعد ظهوره بصورة لافتة مع ريال أوفييدو وتألقه مع منتخب مصر، وهو ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.