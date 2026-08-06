جيمي كاراجر يعلق على انتقال محمد صلاح إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 01:25 صباحاً - أبدى أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراجر رأيه في انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أن وجهة قائد منتخب مصر كانت مفاجئة بالنسبة له، إذ كان يتوقع أن يواصل مشواره في أحد أكبر الأندية الإيطالية.

كاراجر: توقعت صلاح في ميلان أو يوفنتوس

أوضح كاراجر أن توقعاته كانت تشير إلى انتقال محمد صلاح إلى أحد عمالقة الدوري الإيطالي، مثل ميلان أو يوفنتوس، مشيرًا إلى أن بعض العوامل، وفي مقدمتها الجوانب المالية، ربما لعبت دورًا في عدم إتمام تلك الخطوة.

وأضاف أن الدوري التركي يختلف من حيث المستوى التنافسي مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى، وهو ما جعل انتقال صلاح إلى طرابزون سبور مفاجئًا بالنسبة له.

محمد صلاح يبدأ تحديًا جديدًا

ويأتي تعليق كاراجر في وقت يستعد فيه محمد صلاح لبدء مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما وصل إلى مدينة إسطنبول لاستكمال إجراءات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور.

وظهر قائد منتخب مصر مرتديًا قميص النادي التركي عقب التوصل إلى اتفاق نهائي، كما وجه رسالة إلى جماهير الفريق، عبر فيها عن حماسه لخوض التجربة الجديدة، مؤكدًا استعداده لبدء مشواره مع النادي.

الإعلان الرسمي يقترب

وكان طرابزون سبور قد أعلن توصله إلى اتفاق مع محمد صلاح، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد الانتهاء من الفحص الطبي واستكمال جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعاقد.

ومن المنتظر أن يقدم النادي لاعبه الجديد خلال الساعات المقبلة، وسط اهتمام كبير من جماهير الفريق ووسائل الإعلام، التي تترقب الظهور الأول للنجم المصري بقميص طرابزون سبور.

ترقب لمشاركة صلاح مع فريقه الجديد

تمثل الصفقة واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية، حيث ينتظر عشاق الكرة مشاهدة محمد صلاح في أولى مبارياته مع الفريق التركي، وسط آمال بأن يضيف خبراته الكبيرة ويقود النادي لتحقيق نتائج مميزة خلال الموسم الجديد.