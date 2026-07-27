حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 01:20 مساءً - رغم حالة الارتياح التي سادت القلعة البيضاء عقب استيفاء المعايير واستخراج الرخصة الإفريقية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفجر أزمة إدارية ومالية داخل نادي الزمالك تهدد برنامج تجهيز الفريق الأول للموسم الكروي الجديد.

جون إدوارد يحمل مجلس الزمالك مسؤولية تأخر إعداد الموسم الجديد

وأوضح حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر شاشة قناة «مودرن»، أن جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، وضع مجلس الإدارة أمام مسؤولياته، مُحمّلاً إياه السبب المباشر في تأخر انطلاق فترة الإعداد والتحضيرات الميدانية.

مستحقات متأخرة وشروط لتحديد موعد التدريبات

واستعرض الإعلامي كواليس الخلاف الداخلي والمطالب التي قدمتها إدارة الكرة لحسم ملف المعسكر: