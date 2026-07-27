بيرسبوليس يهزم بيراميدز بهدف في ودية تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 12:28 صباحاً - خسر فريق بيراميدز أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن معسكر إعداد الفريق السماوي المقام حاليًا في مدينة أرضروم التركية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وجاءت المباراة في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة رولاني موكوينا لتجهيز اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية، والوقوف على مستوى جميع العناصر قبل بداية الموسم، حيث تعد مواجهة بيرسبوليس هي الأولى من بين أربع مباريات ودية يخوضها الفريق خلال فترة المعسكر الخارجي.

هدف وحيد يحسم ودية بيراميدز وبيرسبوليس

بدأت المباراة بشكل متوازن بين الفريقين، حيث حاول بيراميدز فرض أسلوبه والسيطرة على وسط الملعب، بينما اعتمد الفريق الإيراني على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف،وشهد الشوط الأول محاولات من جانب لاعبي بيراميدز للوصول إلى مرمى بيرسبوليس، إلا أن الدفاع الإيراني وحارس المرمى نجحا في التعامل مع الفرص التي أتيحت للفريق المصري، لينتهي النصف الأول من اللقاء دون تغيير في النتيجة،وفي الشوط الثاني واصل الفريقان تبادل السيطرة، وأجرى الجهاز الفني لبيراميدز عدة تغييرات من أجل منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، خاصة أن الهدف الأساسي من اللقاء كان تجربة جميع العناصر والاطمئنان على جاهزيتهم قبل بداية الموسم،وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق فقط، تمكن فريق بيرسبوليس الإيراني من تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق ضربة ركنية، بعدما نجح في استغلال الكرة داخل منطقة الجزاء، ليحسم المواجهة الودية لصالحه بنتيجة 1-0.

تشكيل بيراميدز في الشوط الأول

خاض بيراميدز الشوط الأول من المباراة بتشكيل ضم عددًا من العناصر الأساسية، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: حامد حمدان، أحمد سامي، محمود مرعي، أحمد عاطف قطة.

خط الوسط: إيفرتون داسيلفا، محمود صابر، وليد الكرتي، ناصر ماهر، عودة فاخوري.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

وحاول الجهاز الفني من خلال هذا التشكيل منح اللاعبين الأساسيين فرصة للظهور والانسجام، خاصة مع اقتراب بداية المنافسات الرسمية، حيث يسعى بيراميدز للدخول في الموسم الجديد بأفضل جاهزية ممكنة.

تغييرات موكوينا في الشوط الثاني

ودفع المدير الفني رولاني موكوينا بتشكيل مختلف خلال الشوط الثاني من أجل اختبار باقي اللاعبين، حيث ضم التشكيل:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: حسن طارق، أسامة جلال، أحمد توفيق، باسكال فيري.

خط الوسط: أحمد فوزي، عبد الرحمن مجدي، يوسف ميشو، زياد سعودي، محمود زلاكة.

خط الهجوم: دودو الجباس.

ويرغب موكوينا في منح الفرصة لجميع اللاعبين خلال المباريات الودية المقبلة، من أجل اختيار العناصر الأكثر جاهزية واعتماد التشكيل الأنسب قبل بداية الموسم.

معسكر تركيا فرصة لتجهيز بيراميدز

ويخوض بيراميدز معسكره الحالي في تركيا ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، حيث قرر الجهاز الفني إقامة عدد من المباريات الودية القوية أمام فرق مختلفة، بهدف رفع مستوى اللاعبين بدنيًا وفنيًا،وتعد المعسكرات الخارجية فرصة مهمة للأندية من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية، وتجربة الخطط الفنية، بالإضافة إلى تحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى،ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز ثلاث مباريات ودية أخرى خلال الفترة المقبلة في معسكر تركيا، يسعى خلالها الجهاز الفني إلى تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة بيرسبوليس، والوصول إلى أفضل مستوى قبل انطلاق الموسم.

طموحات بيراميدز في الموسم الجديد

يدخل بيراميدز الموسم المقبل بطموحات كبيرة، بعدما أصبح أحد أبرز المنافسين على البطولات المحلية خلال السنوات الأخيرة، ويسعى الفريق لمواصلة المنافسة على الألقاب وتحقيق نتائج قوية،ويعمل الجهاز الفني بقيادة رولاني موكوينا على بناء فريق قادر على المنافسة في مختلف البطولات، من خلال تجهيز جميع اللاعبين والاعتماد على قائمة قوية تضم عناصر ذات خبرة ومواهب شابة،ورغم الخسارة أمام بيرسبوليس في أولى التجارب الودية، فإن الجهاز الفني يركز على الاستفادة من المباراة من خلال معرفة نقاط القوة والضعف، وليس فقط نتيجة اللقاء، خاصة أن الهدف الأساسي من المباريات التحضيرية هو الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل المواجهات الرسمية.