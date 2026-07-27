علي عبد المجيد ينتقل إلى WE بعد رحيله...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 12:28 صباحاً - أنهى علي عبد المجيد، مدافع فريق الزمالك الشاب، إجراءات انتقاله إلى نادي WE "الاتصالات" المنافس في دوري المحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح لاعبًا حرًا عقب رحيله عن صفوف القلعة البيضاء، ليبدأ تجربة جديدة بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة وإثبات قدراته خلال المرحلة المقبلة.

ووقع علي عبد المجيد على عقود انتقاله إلى نادي WE لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد بين اللاعب وإدارة النادي، ليصبح أحد تدعيمات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، الذي يسعى خلاله WE للمنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في دوري المحترفين.

رحيل علي عبد المجيد عن الزمالك

وجاء رحيل المدافع الشاب عن الزمالك بعدما قرر النادي عدم استكمال مشواره مع الفريق، رغم توقيعه عقدًا سابقًا مع القلعة البيضاء لمدة خمسة مواسم،ولم يتم توثيق عقد اللاعب مع الزمالك، وهو الأمر الذي أدى إلى انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأصبح علي عبد المجيد متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية دون وجود قيود تمنعه من اختيار وجهته الجديدة،واستغل نادي WE موقف اللاعب، ونجح في التوصل لاتفاق معه من أجل تدعيم خط الدفاع، خاصة أن الفريق يبحث عن عناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة الفنية خلال المنافسات المقبلة.

بداية جديدة في دوري المحترفين

يمثل انتقال علي عبد المجيد إلى WE خطوة جديدة في مسيرته الكروية، حيث يسعى اللاعب للحصول على فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم، خاصة أن المنافسة داخل نادي الزمالك تكون قوية في ظل وجود العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات في مركز الدفاع،ويأمل اللاعب في استغلال التجربة الجديدة لإظهار إمكانياته الفنية والبدنية، والعودة إلى دائرة الضوء من خلال تقديم مستويات مميزة مع فريقه الجديد،ويعد دوري المحترفين فرصة مهمة للعديد من اللاعبين الشباب من أجل التطور واكتساب الخبرات، خاصة في ظل اعتماد الأندية على العناصر الصاعدة التي تمتلك الطموح والرغبة في إثبات الذات.

WE يدعم صفوفه قبل الموسم الجديد

ويواصل نادي WE تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث تسعى الإدارة إلى بناء قائمة قوية قادرة على المنافسة في دوري المحترفين،ويأتي التعاقد مع علي عبد المجيد ضمن خطة النادي لدعم الخط الخلفي، خاصة أن مركز قلب الدفاع يحتاج إلى لاعبين يمتلكون القوة البدنية والقدرة على التعامل مع المواقف الدفاعية المختلفة،وترى إدارة WE أن اللاعب يمتلك مقومات جيدة تؤهله لتقديم مستوى مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة مع صغر سنه ورغبته الكبيرة في إثبات نفسه داخل الملعب.

مسيرة اللاعب مع الزمالك

وكان علي عبد المجيد ضمن قائمة اللاعبين الشباب الذين حاول الزمالك منحهم فرصة خلال الفترة الماضية، إلا أن ظروف المنافسة داخل الفريق الأول حالت دون حصوله على مشاركات عديدة،ويضم الزمالك دائمًا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات في مختلف المراكز، وهو ما يجعل المنافسة على حجز مكان في التشكيل الأساسي أمرًا صعبًا بالنسبة للعناصر الشابة،ومن خلال انتقاله إلى WE، يسعى اللاعب للحصول على دقائق لعب أكثر تساعده على تطوير مستواه والظهور بشكل أفضل خلال المباريات الرسمية.

طموحات اللاعب مع فريقه الجديد

ويضع علي عبد المجيد أهدافًا جديدة خلال تجربته مع WE، حيث يرغب في أن يكون عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق، والمساهمة في تحقيق النتائج المطلوبة،كما يسعى اللاعب إلى استعادة الثقة وتقديم موسم قوي يثبت من خلاله أنه قادر على المنافسة والعودة مستقبلًا إلى مستويات أعلى في الكرة المصرية،وتشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية العديد من التحركات بين أندية الدوري المصري ودوري المحترفين، حيث تبحث الفرق عن صفقات مناسبة تجمع بين الخبرة والشباب، وهو ما ينطبق على صفقة انتقال علي عبد المجيد إلى WE،ومن المنتظر أن يبدأ المدافع الشاب مرحلة الإعداد مع فريقه الجديد خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، وسط تطلعات بأن تكون التجربة الجديدة بداية مهمة في مشواره الكروي.