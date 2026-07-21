فالنسيا الإسباني يحسم موقفه من مفاوضات ضم مصطفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:40 مساءً - حسم خوسيه مانويل، المدير الرياضي لنادي فالنسيا الإسباني، الأنباء التكهنية المتداولة بشأن دخول ناديه في خط المفاوضات للتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نفي رسمي واحترام لأندية الآخرين

ونفى مانويل، في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور"، تقديم أي عروض رسمية للقلعة الحمراء للحصول على خدمات الحارس الشاب، مشدداً على السياسة الإدارية لفريق الخفافيش والتي تقوم على عدم الخوض في تفاصيل تخص لاعبي الأندية الأخرى.

وأكد المدير الرياضي للنادي الإسباني أن إدارة فالنسيا تركز حصراً على العناصر المتواجدة داخل قوام الفريق الحالي، مشيراً إلى أنه لا توجد أي خطوات فعلية جرت لضم حارس الأهلي.

وتأتي هذه التوضيحات الحاسمة لتنهي سلسلة الأنباء التي ربطت حامي عرين الأهلي بالانتقال للدوري الإسباني "لا ليجا"، بعد الأداء اللامتنع والظهور اللافت الذي قدمه برفقة ناديه والمنتخب الوطني في الاستحقاقات الأخيرة.