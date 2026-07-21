9 وجبات خفيفة صحية للقلب تساعد على تقليل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:40 مساءً - تعد الوجبات الخفيفة جزءًا مهمًا من النظام الغذائي اليومي، لكن اختيارها بعناية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة، وينصح خبراء التغذية بالاعتماد على وجبات خفيفة غنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية، مع تقليل الدهون المشبعة والصوديوم، لما لها من دور في دعم القلب والحد من الالتهابات داخل الجسم.

فإن العديد من الأطعمة الطبيعية تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، مثل مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 والبوليفينولات، التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

لماذا تعد الوجبات المضادة للالتهابات مهمة؟

يرتبط الالتهاب المزمن بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، لذلك فإن اتباع نظام غذائي يعتمد على الأغذية الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية قد يساهم في تقليل هذه المخاطر، إلى جانب دعم المناعة وتحسين وظائف الجسم.

أفضل 9 وجبات خفيفة لصحة القلب

1- الزبادي مع الفواكه والمكسرات

يعد الزبادي من أفضل الوجبات الخفيفة، خاصة عند إضافة مكونات صحية إليه مثل:

التوت أو الكيوي الغنيين بمضادات الأكسدة.

بذور الشيا أو الجرانولا لزيادة الألياف.

اللوز أو الجوز للحصول على الدهون الصحية.

كما يمكن تحليته بكمية معتدلة من العسل الطبيعي بدلًا من السكر.

2- العصير الأخضر

يساعد العصير الأخضر على تزويد الجسم بمضادات الأكسدة والفيتامينات، خاصة عند تحضيره من:

السبانخ أو الكرنب.

الخيار.

التفاح.

الزنجبيل.

بذور الكتان أو الشيا.

ويمثل خيارًا مناسبًا لدعم صحة القلب وتقليل الالتهابات.

3- سموثي أو بودنج بذور الشيا

تتميز بذور الشيا باحتوائها على:

أحماض أوميجا 3.

الألياف الغذائية.

البروتين.

مضادات الأكسدة.

وينصح بنقعها لمدة 10 دقائق قبل الاستخدام، مع إضافة التوت أو الفراولة والكركم أو الزنجبيل لتعزيز قيمتها الغذائية.

4- الجبن القريش مع الطماطم والزيتون

يجمع هذا الطبق بين البروتين عالي الجودة والدهون الصحية، حيث يوفر:

الجبن القريش مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم.

الطماطم الغنية بمضاد الأكسدة "الليكوبين".

الزيتون الذي يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة والبوليفينولات المفيدة للقلب.

5- طبق وجبات خفيفة غني بالبروتين

يمكن إعداد طبق متوازن يضم:

الجبن قليل الدسم.

المكسرات غير المملحة.

الزيتون.

الفاكهة الطازجة.

ويمنح هذا المزيج شعورًا بالشبع لفترة أطول، مع دعم صحة الأمعاء والقلب.

6- الفلفل الحلو المحشو

يتميز الفلفل الحلو باحتوائه على نسبة مرتفعة من:

فيتامين C.

مضادات الأكسدة.

البوليفينولات.

وعند حشوه بالجبن القريش أو الزبادي اليوناني، يصبح وجبة متكاملة غنية بالبروتين والعناصر الغذائية.

7- الحمص المحمص

يعد الحمص المحمص بديلًا صحيًا لرقائق البطاطس، إذ يحتوي على:

البروتين النباتي.

الألياف.

مضادات الأكسدة.

ولزيادة فوائده، يمكن تتبيله بالكركم والزنجبيل والفلفل الأسود مع القليل من زيت الزيتون ثم تحميصه في الفرن.

8- المكسرات غير المملحة

تعد حفنة صغيرة من اللوز أو الجوز أو الفستق من أفضل الوجبات الخفيفة لصحة القلب، لاحتوائها على:

الدهون الصحية.

فيتامين E.

المغنيسيوم.

الألياف.

كما تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار عند تناولها باعتدال.

9- الفواكه الطازجة مع زبدة المكسرات

يمكن تناول شرائح التفاح أو الكمثرى أو الموز مع كمية صغيرة من زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز الطبيعية، للحصول على وجبة غنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية التي تمنح طاقة وشعورًا بالشبع.

كيف تساعد هذه الوجبات في حماية القلب؟

يساهم تناول هذه الوجبات بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن في:

تقليل الالتهابات المزمنة.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

خفض مستويات الكوليسترول الضار.

تحسين ضغط الدم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

زيادة الشعور بالشبع والمساعدة في التحكم بالوزن.

دعم الجهاز المناعي.

نصائح لاختيار وجبات خفيفة صحية

ينصح خبراء التغذية باتباع بعض الإرشادات لتحقيق أقصى استفادة، ومنها:

اختيار الأطعمة الطبيعية غير المصنعة.

تجنب الوجبات الغنية بالملح والسكريات المضافة.

تناول المكسرات غير المملحة.

الاعتماد على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

التنويع بين مصادر البروتين النباتي والحيواني.

الإكثار من الفواكه والخضراوات الطازجة.

ويؤكد خبراء التغذية أن الوجبات الخفيفة الصحية ليست مجرد وسيلة لسد الجوع بين الوجبات الرئيسية، بل تمثل فرصة لتعزيز صحة القلب، وتقليل الالتهابات، وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها للحفاظ على نشاطه والوقاية من الأمراض المزمنة.