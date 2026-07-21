لمرضى الضغط : نظام غذائي خالٍ من السكر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:40 مساءً - يعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا حول العالم، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والفشل الكلوي، ويؤكد خبراء التغذية أن اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الأطعمة الطبيعية والابتعاد عن السكريات المضافة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين مستويات ضغط الدم وتقليل الالتهابات المزمنة التي تؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

فإن الالتزام بنظام غذائي متوازن لمدة أسبوع، يعتمد على الأغذية المضادة للالتهابات والخالية من السكريات المضافة، يساعد في تعزيز صحة القلب، خاصة عند دمجه مع نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني والحفاظ على الوزن المناسب.

لماذا يجب على مرضى الضغط تقليل السكر؟

يشير خبراء التغذية إلى أن الإفراط في تناول السكريات المضافة لا يقتصر تأثيره على زيادة الوزن فقط، بل يمتد إلى رفع معدلات الالتهاب داخل الجسم، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

كما أن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والحلويات المصنعة والأطعمة فائقة المعالجة تحتوي على نسب مرتفعة من السكر، ما يجعل تقليلها خطوة مهمة للحفاظ على صحة القلب وتحسين كفاءة الدورة الدموية.

في المقابل، ينصح الخبراء بالحصول على السكريات الطبيعية من الفواكه الطازجة، لاحتوائها على الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تقلل من امتصاص السكر وتمنح الجسم فوائد غذائية متعددة.

أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات

يعتمد النظام الغذائي المقترح على مجموعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي أثبتت الدراسات ارتباطها بتحسين صحة القلب، ومن أبرزها:

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير والكرنب.

الفواكه الطازجة، خاصة التوت والتفاح والبرتقال.

الشوفان والحبوب الكاملة.

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل.

البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا.

المكسرات غير المملحة، خاصة الجوز واللوز.

زيت الزيتون البكر الممتاز.

الزبادي الطبيعي غير المحلى.

وتتميز هذه الأطعمة باحتوائها على البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف وأحماض أوميجا 3 ومضادات الأكسدة، وهي عناصر تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات وتنظيم ضغط الدم.

نموذج نظام غذائي لمدة 7 أيام

اليوم الأول

الإفطار: شوفان بالحليب قليل الدسم مع التوت والجوز.

الغداء: سلطة حمص مع الخضراوات وزيت الزيتون.

العشاء: سلمون مشوي مع البروكلي والأرز البني.

اليوم الثاني

الإفطار: زبادي طبيعي مع مكسرات وفاكهة طازجة.

الغداء: شوربة عدس مع سلطة خضراء.

العشاء: دجاج مشوي مع خضراوات مطهية.

اليوم الثالث

الإفطار: خبز من الحبوب الكاملة مع بيض مسلوق وشرائح الأفوكادو.

الغداء: سلطة تونة غنية بالخضراوات.

العشاء: فاصوليا مطهية مع الأرز البني.

الأيام من الرابع إلى السابع

ينصح بالاستمرار في التنويع بين الأسماك والدجاج والبقوليات والحبوب الكاملة والخضراوات الطازجة، مع تجنب الحلويات والمشروبات السكرية والعصائر الصناعية، والاعتماد على المياه أو المشروبات غير المحلاة.

نصائح غذائية مهمة لمرضى الضغط

يوصي الخبراء باتباع مجموعة من العادات الصحية إلى جانب النظام الغذائي، وتشمل:

تقليل تناول الملح والصوديوم.

شرب كميات كافية من المياه يوميًا.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

النوم لساعات كافية.

تجنب التدخين.

التقليل من الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

فوائد النظام الغذائي الخالي من السكر

يساعد تقليل السكريات المضافة والاعتماد على الغذاء الطبيعي في تحقيق العديد من الفوائد الصحية، منها:

خفض ضغط الدم بصورة تدريجية.

تقليل الالتهابات المزمنة.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

المساعدة في ضبط مستويات السكر بالدم.

تعزيز صحة الجهاز المناعي.

المساهمة في التحكم في الوزن.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ويؤكد خبراء التغذية أن نجاح أي نظام غذائي لا يعتمد على الحرمان، بل على التوازن واختيار الأطعمة الصحية المناسبة، مع الالتزام بنمط حياة صحي ومستدام يضمن الحفاظ على صحة القلب وضغط الدم على المدى الطويل.