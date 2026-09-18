أسهم أوروبا ترتفع
أنهت الأسهم الأوروبية تداولاتها، اليوم، على ارتفاع، متفاعلة بشكل إيجابي مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط تفاؤل المستثمرين، مدعومًا بانخفاض أسعار النفط وتراجع عوائد السندات طويلة الأجل.
وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي في باريس بنسبة 0.57 بالمائة، فيما صعد مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بنسبة 0.70 بالمائة، مدفوعًا بشكل خاص بارتفاع سهم شركة سيمنس إنرجي بنسبة 3.81 بالمائة.
كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني في لندن بنسبة 1.19 بالمائة، بعد إعلان بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما صعد مؤشر إم آي بي الإيطالي في ميلانو بنسبة 0.80 بالمائة.
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