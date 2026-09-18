الذهب يصعد بأكثر من 1%
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم، مع استيعاب المستثمرين قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية، وتلميحات بمزيد من إجراءات التشديد النقدي، بينما توقفت موجة صعود شهدتها أسعار النفط.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 4310.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له فيما يقارب من ستة أسابيع أمس الأربعاء.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو واحد بالمائة إلى 4348.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 63.83 دولار، وزاد سعر البلاتين 1.6 بالمائة إلى 1780.55 دولار، وقفز البلاديوم اثنين بالمائة إلى 1295دولارًا.
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