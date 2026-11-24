العدوان يستهدف اتصالات في إب واسطبلا للخيول بصنعاء
قصف طيران العدوان السعودي اليوم اسطبلا للخيول في مديرية بني الحارث بامانة العاصمة وشبكة اتصالات في مديرية جبلة بمحافظة إب.
وأوضح مصدر محلي بمحافظة إب أن طيران العدو السعودي شن ثلاث غارات على شبكة الاتصالات في منطقة شبان بمديرية جبلة.
وفي امانة العاصمة صنعاء أباد العدو السعودي، اليوم أكثر من 30 خيلاً أصيلاً باستهداف طيرانه، اسطبل بمنطقة بير زاهر بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي توضيحه : أن طيران العدو السعودي استهدف بخمس غارات اسطبلاً للخيول في المنطقة ما أدى إلى نفوق أكثر من 30 خيلاً أصيلاً، فيما لا تزال خيول أخرى تحت الأنقاض.
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