أجواء باردة في 5 محافظات.. تحذيرات هامة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة، في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، وعمران، وصنعاء، والبيضاء وصعدة.
ومن المتوقع أن تسود أجواء باردة خلال الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات إب، والضالع، ولحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والجوف، والمحويت وحجة.
وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.
كما حذر المزارعين من درجات الحرارة المنخفضة حفاظا على محاصيلهم الزراعية.
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