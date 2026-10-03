أخبار اليمن : مؤتمر الاحزاب العربية يدين العدوان السعودي على اليمن

مؤتمر الاحزاب العربية يدين العدوان السعودي على اليمندان المؤتمر العام للأحزاب العربية العدوان السعودي على اليمن والحصار المفروض عليه، معتبراً أن "استهداف البنى التحتية والقيود على الموانئ والمطارات يفاقمان معاناة السكان".

ودعا المؤتمر الأحزاب والقوى العربية والدولية إلى "دعم الشعب اليمني ورفض حملة الافتراءات ضده"، مشيداً "بمواقف القيادة اليمنية الداعمة لفلسطين".

واشار بيان صادر عن المؤتمر العام للاحزاب العربية - تلقى دوت الخليج نسخة منه- الى ان الشعب اليمني وقياداته يخوضون " معارك الشرف على جميع الجبهات دفاعا عن فلسطين والامة جمعاء بمواجهة الاعتداءات الاميركية الصهيونية على شعوب المنطقة في فلسطين ولبنان والعراق وايران وشعب اليمن الباسل الذي يحقق الانتصارات ويلحق الهزيمة بهذا المشروع الاستعماري ".

ووصف البيان مزاعم النظام السعودي باستهداف المقدسات، صفاقة سياسية وادعاءات باطلة تحاول حرف الانظار عن الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحق ابناء الشعب اليمني .

وجاء في البيان :" ان المؤتمر العام للاحزاب العربية اذ يحيي شجاعة والتزام شعب اليمن وقيادته بالدفاع عن ارضه وعن مقدسات الامة في القدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة . فانه يدعو جميع الاحزاب وقوى محور المقاومة واحرار الامة واحرار العالم الى دعم اليمن وشعبه ، وشجب حملة الافتراءات التي يتعرض لها" .

