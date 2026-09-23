أخبار اليمن : بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين

بدء صرف نصف معاش للمتقاعدينبدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الأول من معاش شهر نوفمبر 2021 م للمتقاعدين المدنيين.

وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي أن عملية الصرف تنفذها الهيئة ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة وفقا لأحكام للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ والتي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزيرا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان إستمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي اهتماما خاصا بشريحة المتقاعدين تقديرا لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن.

ودعا رئيس هيئة التأمينات والمعاشات المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.

وثمن التعاون الكبير من الجهات المعنية وفي مقدمتها محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل إلى جانب كوادر وموظفي الهيئة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي وهيئة التوفير البريدي الذي ساهموا في إنجاح عملية الصرف.