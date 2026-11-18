احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:29 مساءً - تقدم الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، للدكتور عبد العزيز قنصوة باعتذار عن الاستمرار فى منصبه لظروف خاصة .

نجاحات استثنائية للدكتور عادل عبد الغفار

وحقق الدكتور عادل عبد الغفار خلال فترة توليه المسؤولية نجاحات استثنائية أسهمت في إحداث نقلة نوعية حقيقية في استراتيجية التواصل المؤسسي والإعلامي للوزارة، فقد نجح في بناء جسور قوية وفعالة من التواصل المستمر والشفاف بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية ووسائل الإعلام المختلفة، مما ضمن إيصال رسالة الوزارة وخططها الطموحة للرأي العام بدقة وفعالية عالية.

وإلى جانب دوره الإعلامي، ترك بصمات واضحة في إدارة الأزمات وتغطية الملفات الحيوية للوزارة، وعلى رأسها ملف تنسيق الجامعات ، التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وتطوير منظومة القبول بالتعليم العالي، والترويج للإنجازات غير المسبوقة في قطاع البحث العلمي والابتكار، وقد حظيت جهوده بتقدير واسع النطاق من مختلف القيادات الجامعية والإعلامية، مثمنين كفاءته المهنية وحرصه الدائم على مصلحة الوطن والارتقاء بصورة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المتوقع أن تعلن الوزارة خلال الفترة المقبلة عن الترتيبات الجديدة المرتبطة بإدارة الملف الإعلامي استمراراً لمسيرة العمل والتطوير المؤسسي.