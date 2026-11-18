المغرب يبلغ نهائيات أمم إفريقيا 2027بلغ المنتخب المغربي رسمياً نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على منتخب النيجر بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للتصفيات.

سجل هدف "أسود الأطلس" عبدالله وزان في الدقيقة 22 من المباراة ليحسم تأهل منتخب بلاده رسميا قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ورفع المغرب رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة على رأس المجموعة فيما بقي المنتخب النيجري في المركز الأخير بثلاث نقاط متأخرا بالأهداف عن منتخب ليسوتو ثالث الترتيب بينما يحتل المنتخب الجابوني المركز الثاني بست نقاط.

وكان المنتخب المغربي فاز على نظيره النيجري بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية ليأتي هذا الفوز تكرارا لتفوقه في الجولة الماضية ويلتحق بمنتخبات بنين وبوركينا فاسو والكاميرون والسنغال ومالي التي حسمت تأهلها في الجولة نفسها.