أخبار اليمن : الأرصاد يُحذر من أمطار رعدية متوقعة

الأرصاد يُحذر من أمطار رعدية متوقعة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تصحبها حبات البرد أحياناً على محافظات لحج، والضالع، وتعز، وإب، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار ومرتفعات أبين، والبيضاء وشبوة.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
كما حذر من العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية، ونصح باتباع إجراءات السلامة.
وحث الجهات المختصة ذات العلاقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
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