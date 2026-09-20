أخبار اليمن : صنعاء تتوعّد بردّ أقوى وأشد وتعلن معادلة جديدة

صنعاء تتوعّد بردّ أقوى وأشد وتعلن معادلة جديدةأكد ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي، أن تصعيد العدو السعودي المجرم ضد الجمهورية اليمنية سيؤدي إلى رد يمني أقوى وأشد، ضمن معادلة مواجهة "التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار" من منطلق الحق المشروع بالدفاع عن النفس.

وأوضح ناطق الحكومة في تصريحات صحفية، أن كذبة العصر التي جاء بها العدو السعودي المجرم باتهام اليمن باستهداف مكة المكرمة، اصطدمت بوعي متنامي من قبل شعوب العالم باعتبار أن الكذب والافتراء والبهتان بات سياسة سعودية ثابتة لا تنطلي إلا على منعدم البصيرة والتقوى والتورع عن سماع الكذب وتناقله.

وأوضح أن العدو السعودي شنِّ 732 غارة جوية معادية على الشعب اليمني بطيرانِهِ الحربيِّ الذي يقلعُ من قاعدتي خميسِ مشيطٍ والطائفِ في إصرار من العدو السعودي المجرم على مواصلة سفك الدم اليمني واستباحة السيادة اليمنية.

وقال "إن لجوء العدو السعودي المجرم إلى الأساليب الداعشية من خلال محاولاته تنفيذ تفجيرات إجرامية تستهدف المدنيين بالعاصمة صنعاء يُعبر عن السلوك الوحشي لهذا العدو الذي لا يرعى أي حرمة للأبرياء".

وأشار الدكتور البخيتي إلى أن ايغال العدو في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني ستضاعف فاتورة الحساب بينه وبين الشعب اليمني وسيدفع الثمن جراء أي تصعيد يقدم عليه، مؤكدًا أن اليمن لن يتردد في تسديد أقسى الضربات لهذا العدو الباغي المجرم لردعه عن تصعيده والجميع يعلم بأن اليمن يسبق القول بالفعل.

ولفت إلى أن العالم بات يعرف الدقة المتناهية للضربات اليمنية والالتزام الإيماني والأخلاقي الشديد والتوجه المنضبط للقوات المسلحة وأن أي خسائر في صفوف المدنيين لديه إن وجدت يعود سببها إلى مغامرات النظام السعودي نفسه والذي يطلق صواريخ الدفاع الجوي بطريقة يتعمد فيها أن ترتد على رؤوس المدنيين بعد عجزها عن صد الصواريخ اليمنية.

واختتم ناطق الحكومة تصريحه بمخاطبة النظام السعودي قائلًا "توقف عن بهتانك وقصفك وجرائمك وحصارك بحق الشعب اليمني والممتد على مدى 12 عامًا وإن لم تفعل فتحمل الثمن والبادئ أظلم".