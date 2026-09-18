37 غارة عدوانية على تعز وحجة
أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن الطيران الحربي السعودي شن 37 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار العميد سريع في بيان صادر عنه، إلى أن الطيران الحربي السعودي شن 37 غارة جوية بطائرات نوع "F15 " أقلعت من خميس مشيط الجوية، واستهدفت محافظتي تعز وحجة وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين.
وعاود طيران العدو مساء اليوم شن غارتين على جسر البرح بمديرية مقبنة في تعز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 37 غارة عدوانية على تعز وحجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.