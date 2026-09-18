أخبار اليمن : 37 غارة عدوانية على تعز وحجة

37 غارة عدوانية على تعز وحجةأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن الطيران الحربي السعودي شن 37 غارة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار العميد سريع في بيان صادر عنه، إلى أن الطيران الحربي السعودي شن 37 غارة جوية بطائرات نوع "F15 " أقلعت من خميس مشيط الجوية، واستهدفت محافظتي تعز وحجة وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين.

وعاود طيران العدو مساء اليوم شن غارتين على جسر البرح بمديرية مقبنة في تعز.