أخبار اليمن : إسقاط طائرة معادية في أجواء مأرب

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إسقاط طائرة معادية في أجواء مأرب

أسقطت القوات المسلحة اليمنية قبل قليل طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي المجرم في أجواء محافظة مأرب. إسقاط طائرة معادية في أجواء مأربأسقطت القوات المسلحة اليمنية قبل قليل طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي المجرم في أجواء محافظة مأرب. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت بعون الله وتوفيقه قبل قليل من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع "وينغ لونغ 2" تابعة للعدو السعودي المجرم أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب. وأكد أن إسقاط الطائرة السعودية المعادية تم بسلاح مناسب.

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