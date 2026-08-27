أخبار اليمن : صنعاء تحذّر شركات التأمين من هذا الفخ

صنعاء تحذّر شركات التأمين من هذا الفخ
أشارت وزارة الخارجية والمغتربين، إلى أن النظام السعودي يبذل جهودًا مضنية لتحشيد أتباعه ومرتزقته لإلحاق الضرر باليمن وتمزيق نسيجه الاجتماعي.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن من يرفض المشاركة مع النظام السعودي وفق رؤيته التخريبية، يضعه تحت الإقامة الجبرية.
ولفت البيان إلى أن هذا النظام ما يزال مستمرًا في الحصار للمطارات والموانئ اليمنية ومصادرة الثروات الوطنية بهدف إنهاك اليمن وإفقار شعبه، مشدّدًا على أن هذه الأعمال الإجرامية وغيرها ترتد عليه اليوم استهدافًا لتحشيداته وحصارًا لموانئه وتكبيده خسائر تتراكم لتلحق الضرر البالغ باقتصاده.
وحذرت وزارة الخارجية، شركات التأمين من الوقوع في فخ التطمينات الوهمية للنظام السعودي والسقوط معه في مستنقعه.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن اليمن مصمم على انتزاع حقوقه أكثر من أي وقت مضى، فالتحرك أصبح مسؤولية دينية ومطلب شعبي وضرورة وطنية.
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