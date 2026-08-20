أخبار اليمن : قصف أرامكو وهدفاً حساساً بمطار نجران

قصف أرامكو وهدفاً حساساً بمطار نجرانأعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفًا حساسًا للعدو السعودي في مطار وأرامكو نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين، الأولى استهدفت هدفًا حساسًا للعدو السعودي في مطار نجران والأخرى استهدفت أرامكو نجران.

وأكد أن العمليتين حققتا هدفيهما بنجاح، مشيرًا إلى أن العمليتين جاءت ردًا على انتهاك العدو السعودي لأجواء محافظة صعدة بطيرانه المسير.

وجدّدت القوات المسلحة أنها ستواصل حماية سيادة اليمن من أي اختراق وتثبيت هذه المعادلة بإذن الله تعالى.